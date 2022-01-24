وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تستقبل وفداً من مركز عمارة التراث" إيوان" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعزز مجرى وادي السلقا استعداداً للمنخفضات المرتقبة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم وكالة الرأي الفلسطينية لصوص أغطية المناهل..أيادٍ عابثة بالأرواح و"الشرطة" بالمرصاد وكالة الرأي الفلسطينية "الفتوة".. جهود مستمرة لتوعية الطلاب وتطوير قدراتهم وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بجودة البيئة تجتمع مع مؤسسة المقاييس الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: إصابة أكثر من 120 أسير بفيروس كورونا في سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تنفذ أكثر من "25" ألف مهمة خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث الموانئ" تكشف قضية سرقة معدات صيد بقيمة 15 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : إصابة الأسير نائل البرغوثي بفيروس كورونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

24 كانون ثاني / يناير 2022 11:43

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في عموم محافظات الوطن.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من قبلها وذلك حفاظا على حقوقهم ومصالحهم و كي لا يتعرضون للاحتيال.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وهي جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.

وأعلنت وزارة الأوقاف أمس عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة "كورونا" .

 

الشركات المعتمدة

272057365_298609202302118_5707734537200011835_n 269526692_298609142302124_801722078448207571_n 272196931_298609138968791_3734557515910280086_n 272298901_298609128968792_7329168331354169861_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟