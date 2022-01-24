الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في عموم محافظات الوطن.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من قبلها وذلك حفاظا على حقوقهم ومصالحهم و كي لا يتعرضون للاحتيال.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وهي جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.

وأعلنت وزارة الأوقاف أمس عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة "كورونا" .

الشركات المعتمدة