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اغلاق سجن "عوفر" بعد اكتشاف إصابة أكثر من 100 أسير بكورونا

24 كانون ثاني / يناير 2022 12:22

الضفة المحتلة - الرأي:

قال نادي الأسير إن سجن "عوفر" مغلق بشكل كلي حتى اللحظة، بعد اكتشاف أكثر من 100 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى بداخله.

وأكد النادي أن أعداد الأسرى المصابين في تزايد مستمر، كما وتستخدم إدارة سجون الاحتلال الفيروس، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية وأبرزها العزل المضاعف.

وذكر أنّ السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى اليوم، سجني "عوفر، و ايشل -بئر السبع،"، حيث سُجلت أكثر من (100) إصابة في قسم (22) وإصابتان في قسم (17) في سجن "عوفر"، و(10) إصابات على الأقل في سجن "ايشل - بئر السبع" بينهم الأسير نائل البرغوثي.

يُشار إلى أنّه ووفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار "كورونا" وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي حتّى اليوم وصلت إلى أكثر من  (530) إصابة، حيث سُجلت مؤخراً إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون (النقب، وعوفر،ايشل، وريمون، بالإضافة لدامون).

ومن الجدير ذكره أن الأسرى تلقوا جرعات اللقاح ضد فايروس "كورونا" بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

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