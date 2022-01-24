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5 وفيات و3620 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

24 كانون ثاني / يناير 2022 03:39

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

علنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و3620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و364 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: حالتان في طولكرم، حالتان في نابلس، حالة في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 181، قلقيلية 61، ضواحي القدس 197، بيت لحم 318، نابلس 487، الخليل 324، رام الله والبيرة 706، سلفيت 47، طوباس 46، جنين 113، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 990".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 4، بيت لحم 55، نابلس 52، الخليل 20، رام الله والبيرة 130، طوباس 17، جنين 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 50".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 90 مصابا، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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