"ايزنكوت" يُقر بفشل وحدة "سييرت متكال" شرق خانيونس

فلسطين المحتلة - الرأي

اعترف رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي "غادي ايزنكوت"، بفشل وحدة "سييرت متكال" الخاصة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عام 2018.

وصرح "إيزنكوت" لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية، بأن العملية هي من أفشل العمليات خلال فترة ولايته، وذلك في كشف لما أخفته الرقابة العسكرية لدى الاحتلال.

وقال: "لقد أقام الموساد لي حفل وداع، وخلاله تم توجيه سؤال لي، ما هو فشلي الأكبر خلال ولايتي؟ فأجبت: إنه حادث خانيونس، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".

وكانت العملية الإسرائيلية السرية في مدينة خانيونس قد فشلت إثر اكتشاف عناصر القسام للقوة، الأمر الذي انعكس سلباً على صناع القرار في "إسرائيل".

وعقب العملية تمت الإطاحة بقائد قسم العمليات الخاصة في الاستخبارات، وسبقه استقالة وزير الحرب آنذاك "أفيغدور ليبرمان"، واستقالة قائد وحدة هيئة الأركان الخاصة "سييرت متكال".

ورغم الآثار السلبية للعملية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الرقابة العسكرية فرضت حظراً على نشر أي تفاصيل حول العملية، في الوقت الذي صرحت فيه المقاومة الفلسطينية أن العملية شكلت صفعة قوية للقيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل".