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الصحة تنشر تعميماً بشأن عمل مراكز تطعيم وفحص "كورونا"

24 كانون ثاني / يناير 2022 06:47

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، تعميماً حول عمل مراكز التطعيم وفحص عينات "كورونا" في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة إنه في إطار مساعيها للتخفيف عن المواطنين في تلقي التطعيم والفحص السريع لعينات "كورونا"، سيتم تمديد العمل حتى الفترة المسائية في مراكز الرعاية الصحية التالية:

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

ولفتت إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم غد الثلاثاء 2022/1/25، والفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن كافة مراكز الرعاية الأولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يومياً.

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