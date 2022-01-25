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مؤسس منصة "بينانس".. بدأ حياته في ماكدونالدز وأصبح أغنى رجل في آسيا!

25 كانون ثاني / يناير 2022 08:09

مؤسس منصة "بينانس".. بدأ حياته في ماكدونالدز وأصبح أغنى رجل في آسيا!
مؤسس منصة

أصبح تشانبينغ تشاو، المدير التنفيذي لشركة "بينانس" (Binance)، منافسا لعمالقة التكنولوجيا في العالم، بعد جنيه ثروة تقارب مائة مليار دولار من العملات المشفرة.

وصعد تشاو، الذي عمل سابقا في تحضير شطائر البرغر بمطاعم ماكدونالدز، بشكل غير متوقع في سلم ترتيب أثرياء العالم، وبات منافسا لعمالقة التكنولوجيا في العالم مثل مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك"، ولاري بايج وسيرغي برين مؤسسي شركة "غوغل".

ومع ذلك فإن سلوك مؤسس "بينانس" لا يتناسب مع الصورة النموذجية للملياردير على الإطلاق ويعتبر أحد أكثر المشاهير غموضا في العالم، بحسب ما ذكر موقع lenta.

فحسب الموقع، لا يمتلك تشاو عقارات، ولا يمتلك سيارات باهظة الثمن، ولا يرتدي ساعات فاخرة، ويفضل عدم الظهور في الأماكن العامة سواء في الحياة الخاصة أو في الأعمال التجارية، ويحافظ تشاو على الخصوصية أولا.

ولد تشاو في مقاطعة جيانغسو الصينية في عام 1977، ومنذ الطفولة كان عليه في كثير من الأحيان التعود على ظروف معيشية صعبة.بالإضافة إلى ذلك، في السبعينيات، تعرض والده للاضطهاد، ومنذ ذلك الحين، قرر تشاو أن يجد طريقا يغير الواقع المعيشي الصعب لعائلته.

وتعرف تشاو على العملة المشفرة بعام 2013 خلال لعبة بوكر ودية مع الرئيس التنفيذي لبورصة BTC China المشفرة Bobby Li ومستثمر العملة المشفرة رون كاو، اللذين نصحاه باتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر واستثمار عُشر مدخراته في البيتكوين.

وبفضل معرفته الواسعة بالبرمجة، فهم تشاو بسرعة التوثيق الفني لأول عملة مشفرة، كما أنه كان على دراية بتكنولوجيا التشفير باستخدام المفاتيح العامة والخاصة، فسهل ذلك الأمر عليه.

وأكد تشاو أنه بالإضافة إلى قدرته على استئجار غرفة في فندق جيد والطيران في درجة رجال الأعمال، فإنه لا يستفيد من ثروته الضخمة.

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