الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم أسرى محررين

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حمنلة اعتقالات لمواطنين من مناطق مختلفة من الضفة بينهم أسرى محررين.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة أمل طقاطقة.

وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين بعد مداهمة منزليهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت الأسير المحرر عيسى شلالدة من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، والأسير المحرر أمير أبو الظاهر من قرية أبو شخيدم شمال غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادرمحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة حلحول شمالا، وهم: أحمد عدنان مضية (35 عاما)، ومحمد امير أبو ريان (25 عاما)، وعلي عوني أبو زلطة (20 عاما)، ونور أمجد العرجا ( 24 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، واعتقلت الشاب فادي عبد الحليم أبو داود، عقب دهم منزل ذويه.

وفي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة احياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم أسرى محررين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غرب جنين، اثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثيه غرب جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والأسير المحرر الجريح ابراهيم عبدالرحيم جابر ابو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين بعد مداهمة منزله.