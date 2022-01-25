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ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض عميق غداً

25 كانون ثاني / يناير 2022 08:28

رام الله - الرأي

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع سقوط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

 ويتوقع خلال ساعات الظهيرة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

 ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة تسقط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجاً.

الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

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