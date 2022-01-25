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ارتفاع سعر صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

25 كانون ثاني / يناير 2022 08:32

رام الله - الرأي

شهد سعر صرف العملات مقابل الشيكل ارتفاعاً على أسعارها اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

الدولار: 3.17 شيقل

الدينار الأردني: 4.47 شيقل

اليورو: 3.58 شيقل

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