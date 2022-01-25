ارتفاع سعر صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

شهد سعر صرف العملات مقابل الشيكل ارتفاعاً على أسعارها اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار: 3.17 شيقل
الدينار الأردني: 4.47 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
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25 كانون ثاني / يناير 2022 08:32
رام الله - الرأي
شهد سعر صرف العملات مقابل الشيكل ارتفاعاً على أسعارها اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
الدولار: 3.17 شيقل
الدينار الأردني: 4.47 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
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