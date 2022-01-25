الموارد البشرية بالصحة تحدد الاحتياج الحقيقي للكوادر البشرية الصحية

غزة-الرأي

بحثت لجنة الموارد البشرية بوزارة الصحة تحديد احتياجها من الكوادر البشرية الصحية.

بدوره ، اوضح أ. محمود حماد مدير عام الشئون الادارية خلال اللقاء الذي ضم جميع أعضاء اللجنة، أن اللجنة تهدف لدراسة واقع الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة والذي يشمل على 12 مستشفى و49 مركز للرعاية الصحية الاولية وعرض مقارنات وتحديثات طرأت على الكادر البشري منذ عام 2017 حتى الآن.

وأكد حماد على أهمية توفير الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية للقطاع الصحي ضمن أعداد مفاتيح الكوادر البشرية للتخصصات المختلفة ولاسيما الصحية والتي تمت بعد إجراء زيارات ميدانية لمختلف المستشفيات في قطاع غزة ووضع مفاتيح دقيقة للكوادر بما يضمن تقديم خدمة صحية مميزة.

وناقش المجتمعون عرضا مفصلا لدراسة نفذتها لجنة دراسة الكادر البشري بالوزارة ووصف واقع الموارد البشرية في القطاع الصحي الحكومي بغزة والتخصصات والصورة التفصيلية لكل تخصص وتحديد الاحتياج الحقيقي، والتي خلصت الى ضرورة العمل من قبل جهات الاختصاص على توفير الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية للقطاع الصحي من حيث الكم والنوع.