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الاحتلال يشرع في بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب نابلس

25 كانون ثاني / يناير 2022 03:27

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف ما يسمى بـ"رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة"، "يوسي داغان"، عن وضع حجر الأساس لبناء مئات الوحدات الاستيطانية فوق جبل جرزيم في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبين "داغان"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن حجر الأساس وُضع اليوم لبناء حي استيطاني داخل مستوطنة "براخا" على جبل جرزيم المحاذي لنابلس من الجنوب.

وأوضح أن المشروع يشمل بناء 127 وحدة استيطانية من ضمن 800 وحدة وعدت حكومة الاحتلال بتشييدها خلال 4 سنوات.

وكانت حكومة الاحتلال قد بنت 547 وحدة استيطانية خلال الـ4 سنوات الماضية، فيما يتبقى بناء أكثر من 100 وحدة لاستكمال مشروع الـ800 وحدة استيطانية التي تعهدت بتشييدها بعد مقتل أحد المستوطنين في عملية قرب "أرائيل" قبل 4 سنوات.

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