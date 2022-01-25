إصابة شاب باعتداء للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب شاب فلسطيني برضوض، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم، في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطني "بيت رومانو" المسلحين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي المواطنين، ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين تسببوا في تحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري تعود ملكيته لتجمع أصحاب الحرف السياحية.

وأوضحت أن عدة مركبات ومحال تجارية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم تضررت بفعل الهجوم.

وذكرت أن المواطنين حاولوا صد الهجوم إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين.

يشار إلى أن المستوطنين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.