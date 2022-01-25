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الاحتلال يسلم عائلة "الهزيل" إخطاراً بإنهاء اعتصامهم في النقب

25 كانون ثاني / يناير 2022 04:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الهزيل في النقب، إخطاراً لإزالة خيمة الاعتصام المقامة احتجاجاً على عميات التجريف الإسرائيلية للاستيلاء على أراضي المواطنين.

وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية على خلفية تصديهم لتجريف أراضي قرية سعوة الأطرش في النقب قبل نحو أسبوعين.

 وتظاهر الأهالي اليوم الثلاثاء، لليوم التاسع على التوالي، أمام مباني المحاكم في مدينة بئر السبع المحتلة احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية بحقهم.

وندد الأهالي بالممارسات القمعية، ورفعوا شعارات طالبوا من خلالها بالإفراج عن المعتقلين ورفع الكف عن النقب الذي يواجه هجمة شرسة، من تجريف لأراضي المواطنين العرب واقتحامات متكررة لمنازلهم، واعتقال أكثر من 150 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

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