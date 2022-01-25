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عشرات الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في صفوف الأسرى

25 كانون ثاني / يناير 2022 05:35

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا" داخل سجون الاحتلال، بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ليصل إلى أكثر من (170) أسيرا خلال 72 ساعة في سجني "عوفر" و"إيشل".

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "هناك قلق شديد بشأن ما يحدث داخل السجون وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس، والتي تعكس حجم الإهمال والاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى واوضاعهم الصحية".

وحذرت الهيئة، من استمرار تفشي الفيروس وتصاعد أعداد المصابين بشكل يومي في ظل عدم جدية إدارة السجون في التعامل مع الحدث، وعدم توفير سبل الحماية أو اتخاذ تدابير للوقاية والحد من الانتشار السريع للفيروس بين الأسرى.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل، وتشكيل وفود طبية مختصة وتكثيف زياراتها إلى كافة السجون.

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