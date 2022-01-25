الاحتلال يهدم شقتين لعائلة "كرامة" و"قرّش" شرق القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقتين سكنيتين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ آليات الاحتلال، هدمت شقتين لعائلة كرامة وقرّش في بلدة الطور شرق المدينة.

وبينت أن قوات الاحتلال اعتدت على جميع المتواجدين في المكان، سواء من كانوا يسكنون المنزلين أو المتضامنين معهم أو الصحفيين بالضرب والقنابل والرصاص.

ولفتت إلى أن طواقم بلدية الاحتلال باشرت في عملية الهدم بعدما فرّغت محتويات شقتيْ عائلة كرامة (مالك المبنى السكني) وعائلة قرّش (المستأجر)، ورمتها خارج المنزل، وأخرجت أهل المنزلين بالقوّة والدفع.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من محيط عملية الهدم، في حين لاحقت آخر حتى سقط من علوّ.