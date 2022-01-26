وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: معبر رفح مغلق الخميس بسبب "إجازة مصرية" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفرغ بركة عسقولة من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والعمل توقعان مذكرة تفاهم حول تقديم خدمات التأمين الصحي للعمال وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستقر على صفقة “الطوارئ” السوبر وكالة الرأي الفلسطينية نهائي مبكر بين مصر وكوت ديفوار بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية وكالة الرأي الفلسطينية منتخب المغرب يتأهل لدور الثمانية بعد انتصار مستحق 2-1 على مالاوي وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: تغير المناخ يمكن أن يخلق أنهارًا تمطر من السماء فوق شرق آسيا وكالة الرأي الفلسطينية روسيا بصدد تصميم صواريخ مجنحة مصغرة وكالة الرأي الفلسطينية منخفض جوي عميق يبدأ ظهر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة
أخبار » عجائب وطرائف

دراسة: تغير المناخ يمكن أن يخلق أنهارًا تمطر من السماء فوق شرق آسيا

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:32

دراسة: تغير المناخ يمكن أن يخلق أنهارًا تمطر من السماء فوق شرق آسيا
دراسة: تغير المناخ يمكن أن يخلق أنهارًا تمطر من السماء فوق شرق آسيا

كشفت دراسة جديدة أن أجزاء من شرق آسيا يمكن أن تشهد أنهار في السماء بسبب تغير المناخ، مما يؤدي إلى مستويات قياسية من هطول الأمطار معها، حيث ابتكر الباحثون نموذجًا للتحقيق في سلوك الأنهار الجوية والأمطار الشديدة في شرق آسيا في ظل نتائج مختلفة لتغير المناخ، حيث إلهامهم للنظر في الموضوع بعد أن عانت منطقة شرق آسيا من هطول أمطار غزيرة للغاية في يوليو 2018 ويوليو 2020 بسبب الأنهار في الغلاف الجوى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه الأنهار في السماء عبارة عن مجموعات من بخار الماء المركز الذي يتدفق عبر الغلاف الجوي، ويمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية من هطول الأمطار فوق الجبال.

وجد الفريق، من جامعة تسوكوبا باليابان، أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 7.2 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية)، فإن أسوأ سيناريو، سيتم تعزيز أنهار الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لهطول الأمطار في جميع أنحاء شرق آسيا.

وبينما نظروا إلى شرق آسيا فقط، قال الفريق إن توقعاتهم ستنطبق أيضًا على مناطق خطوط العرض المتوسطة ذات السلاسل الجبلية شديدة الانحدار، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويسمح إنشاء عمليات المحاكاة بناءً على نتائج تغير المناخ المختلفة للعلماء بالتنبؤ بتأثير أحداث الطقس المختلفة مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

يقول الفريق الياباني إنهم رأوا بالفعل علامات واضحة على ارتفاع درجة حرارة الأرض التي تضرب أجزاء من البلاد، لذلك أرادوا معرفة كيف يمكن أن تسوء الأمور.

وكتبوا: "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الاحتباس الحراري يعني أكثر من مجرد ارتفاع درجات الحرارة، وأصبحت الأحداث المتطرفة، مثل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات وموجات الحر، أكثر تواتراً وشدة في جميع أنحاء العالم".

وحذر الباحثون من أن هذا يخلق حاجة ملحة للتنبؤ بهذه التغييرات والاستعداد لها في المستقبل، وأحد الأحداث المناخية المتطرفة المدمرة بشكل خاص هو زيادة هطول الأمطار إلى مستويات غير متوقعة وغير مسبوقة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟