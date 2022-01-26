تعرف على الفوائد الصحية لتناول كوب من عصير البنجر يوميًا

النظام الغذائي الصحي ضروري للحياة الصحية الخالية من الأمراض، لأنه يمد الجسم بالقيمة الغذائية التي يحتاجها، ويزود الجسم بجميع العناصر الأساسية اللازمة لأداء وظائفه بشكل صحيح، ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون للجسم بعض المتطلبات الغذائية الخاصة ويحتاج النظام الغذائي إلى التغيير وفقًا لذلك، ويجب أن يتم ذلك فى الغالب تحت إشراف اختصاصي تغذية.



البنجر أو الشمندر عبارة عن خضراوات جذرية والتى يطلق عليها "سوبر فوود" خاصة في السنوات القليلة الماضية، حيث وفقًا للباحثين، فإن عصير الشمندر مفيد جدًا للصحة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الفوائد الصحية لعصير لبنجر والتى تجعلك تتناوله يوميًا.





يساعد في إدارة ضغط الدم

يحتوي عصير البنجر على نترات تتحول إلى أكسيد النيتريك في الدم، والذى يعمل على توسيع واسترخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم، ووفقًا لأحدث الأبحاث، فإن الأشخاص الذين تناولوا 250 مل من عصير البنجر يوميًا يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

قد يبطئ من تطور الخرف

وفقًا للدراسات، يلزم اتباع نظام غذائي عالي النترات للوقاية من الخرف أو إبطائه، وقد تساعد النترات في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ عند كبار السن وتساعد في إبطاء التدهور المعرفي، وعصير البنجر يساعد فى ذلك كونه غنيًا بالنترات.



يساعد في الحفاظ على وزن صحي

عصير البنجر منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على أى دهون، وبالتالي، فهو خيار رائع لتناوله فى الصباح حيث يمنحك ما يكفي من العناصر الغذائية وتعزيز الطاقة لبدء يومك بما يخدم خطط إنقاص الوزن لديك.



مصدر جيد للبوتاسيوم

يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمعادن التي تساعد الأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح، حيث يساعد تناول عصير البنجر يوميًا في الحفاظ على مستويات البوتاسيوم في الدم فى صورة أفضل.

قد يحمى من السرطان

لون البنجر الغني بمادة البيتالين، وهي مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء، حيث وفقًا لدراسة، فإن لهذه المضادات قدرات وقائية كيميائية لمكافحة بعض الخلايا السرطانية وتدميرها.

يدعم الكبد ويخفض نسبة الكوليسترول

النظام الغذائي السيئ، والتعرض للمواد السامة، قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويحتمل أن يساعد البيتين المضاد للأكسدة الموجود في البنجر على منع أو تقليل الترسبات الدهنية في الكبد، وقد يساعد أيضًا في حماية الكبد من السموم، كما أن المغذيات النباتية الموجودة في البنجر تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.



قد يحسن قوة العضلات لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب

اقترحت دراسة أجريت في عام 2015 فوائد إضافية للنترات في عصير البنجر، وأظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب شهدوا زيادة بنسبة 13 في المائة في قوة العضلات بعد ساعتين من تناول عصير البنجر.



مصدر جيد للمعادن

المعادن ضرورية لجهاز المناعة والعظام والأسنان وما إلى ذلك، ويوفر عصير البنجر المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والصوديوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.

