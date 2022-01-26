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تحسن حركة الأمعاء.. اعرف فوائد مضغ بذور السمسم صباحاً

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:45

تحسن حركة الأمعاء.. اعرف فوائد مضغ بذور السمسم صباحاً
تحسن حركة الأمعاء.. اعرف فوائد مضغ بذور السمسم صباحاً

من بين الأشياء العديدة التي يجب على المرء القيام بها من أجل صحة جيدة هو تناول الأطعمة التي تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، في حين أن هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، فإن أحد العلاجات الفعالة ليس فقط لتحسين حركات الأمعاء ولكن أيضًا تقوية الأسنان واللثة هو مضغ بذور السمسمالمحمصة  سواء كانت بيضاء أو بنية، وفقًا لتقليد الايورفيدا" الطب البديل" بحسب ما ذكره موقع " indianexpress".

يساعد مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر على تقوية الأسنان وتحسين اللثة، بعد المضغ ، نظف أسنانك مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة ، دون استخدام معجون أسنان .

لماذا بذور السمسم؟

نظرًا لأن بذور السمسم غنية بالكالسيوم ، فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلص من البلاك بينما تساعد في بناء مينا الأسنان.

ما هي بعض الفوائد الأخرى لمضغ بذور السمسم؟

عندما يمضغ المرء بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر ، فإن ذلك يساعد على تنشيط الكبد والمعدة ويحسن من نشاط الجهاز الهضمي، وتعد صحة الفم جزءًا مهمًا من يومنا ليس فقط لأسناننا ولثتنا، ولكن أيضًا لصحة الجهاز الهضمي والأعضاء والأنسجة.

بذور السمسم هي بذرة أيورفيدا رائعة من جميع النواحي  تساعد في تقوية العظام والأسنان والشعر،  خصائصها غير المؤثرة تساعد في علاج الإمساك الجاف لدى الأفراد المسنين والأفراد ؛ يمكن أن تساعد أيضًا في تهدئة السعال الجاف .

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