توسع الأوردة.. احترس من هذه العلامات البارزة على الساقين

دوالي الأوردة، المعروفة أيضًا باسم الأوردة العنكبوتية، هي حالة تمتلئ فيها الأوردة بالدم وتتورم وتتوسع وتسبب الألم، وهذه هي الأوردة البارزة التي تظهر مرتفعة ولها لون أحمر مزرق، لا يعرف الخبراء أسباب هذه الحالة ومع ذلك ، من المهم أن يتم علاجها لأن المضاعفات المرتبطة بالوريد يمكن أن تزيد من خطر النزيف.

تلعب الأوردة دورًا أساسيًا في صحتنا، فهي تنقل الدم غير المؤكسج من الأعضاء إلى القلب باستخدام صمامات دقيقة، ومع ذلك، عندما تتلف الأوردة، يمكن أن يبدأ الدم في التراكم في الوريد مما يؤدي إلى التورم. غالبًا ما ترتبط الدوالي الوريدية بالشيخوخة، ويمكن أن تصيب الأشخاص بغض النظر عن العمر والجنس والأمراض المصاحبة. يمكن للنساء الحوامل اللواتي يقفن لفترة طويلة أن يصبن أيضًا بالدوالي.

ولكن هل تساءلت كيف يتم تشخيص وعلاج الدوالي؟ وفقا لتقرير موقع " كليفلاند كلينك" الخطوة الأولى هي أن تكون على دراية بأعراضه.

الأوردة البارزة:



الأوردة الموجودة في الجانب الداخلي للمعصم هي الأبرز في الجسم، ومع ذلك، عندما تبدأ في الظهور على الساقين بشكل بارز جدًا، فهي علامة رئيسية على توسع الأوردة، تبدأ هذه الأوردة الكبيرة والمرئية في الظهور بسبب تراكم الدم الناتج عن الصمامات التالفة، إذا لاحظت هذا على الساقين، فقم بفحصه مع طبيب في أسرع وقت ممكن.

تغير لون الجلد وتقرحاته:



يمكن أن تمنحك الدوالي الوريدية، جلدًا لامعًا وصلبًا وجافًا ومتشققًا، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغير لون الجلد إلى اللون البني، وفي الحالات القصوى، يمكن أن تسبب الأوردة العنكبوتية الشديدة تقرحات وتقرحات على الجلد، لذا من المهم معالجة هذه الحالة في أقرب وقت ممكن لتجنب خطر العدوى.

ثقل وألم في الساقين:



يعتبر الوقوف لفترة طويلة من الأسباب الرئيسية لتوسع الأوردة، وهذا يمكن أن يجعل عضلاتك تشعر بالإرهاق الشديد، مما يجعلك تشعر بألم خافت بين الحين والآخر، بشكل كبير بعد النشاط البدني مثل ممارسة الرياضة، ومن المحتمل أيضًا أن يؤثر الألم والحكة في المناطق المحيطة على المريض، إذا كنت تعاني من ألم في الساقين وإحساس بالثقل إلى جانب الأوردة البارزة، فقم بفحصها من قبل طبيب ممارس في أقرب وقت ممكن للحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

سهولة النزيف:



تكون الدوالي أكثر عرضة للإصابة الخارجية وخطر النزيف لأنها أقرب إلى سطح الجلد، إذا لاحظت سهولة حدوث نزيف عند تأثير خفيف أو حتى نتوء طفيف على أي جسم ، فقد يكون ذلك علامة على مرض الدوالي، في هذه الحالة ، قد يحتاج المريض إلى مساعدة عاجلة وعلاج أكثر كثافة حيث يمكن أن تتعرض الدوالي لمزيد من المضاعفات.