كورونا حاضرة بقوة والمواطن في مرمى نيران العدوى

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

تطرق المنخفضات الجوية التي ترافقها أجواء قارسة البرودة، أبواب قطاع غزة، الواحد تلو الآخر وبشدة، في وقت ما زال فيه وباء كورونا والمتحورات المصاحبة له، حاضرة بين كافة شرائح المواطنين، خاصة بين فئات كبار السن والأطفال والحوامل نظراً لظروف حالتهم الصحية.

ونتيجة لموجة البرد الحالية، يمكث المواطنين عادة في أماكن مغلقة لفترة طويلة وأقرب لبعضهم بعضا، وتُغلق النوافذ وتقلّ التهوية، وكلها عوامل مهيِّئة لتفشّي الفيروس، وهو ما يزيد من سهولة انتقاله من شخص الى آخر.

كورونا حاضر وبقوة

المسعف خالد الدغمة وقع رفقة أسرته، فريسة الإصابة بكورونا، إلا أن حالته الصحية جيدة مقارنة بزوجته الحامل في الشهر السابع، وطفلته التي تبلغ من العمر عام ونصف، وقد ظهر التعب عليهما جراء الإصابة.

يقول الدغمة في حديث لـ"الرأي":" وضعي جيد الحمد لله، لكن الخطر كان من نصيب زوجتي الحامل في الشهر السابع، بسبب السعلة الشديدة الأمر الذي يجعلها تشعر بألم شديد، أشبه بألم طلق الولادة"، موضحاً أن طفلته الصغيرة تعاني من كحة قوية ونهجة لا يحتملها البالغين.

الستينية أم محمد عوض، وقعت هي الأخرى فريسة الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المشفى وإبقائها فيه حتى مثولها للشفاء.

تقول أم محمد لـ"الرأي": ما أصعب الاصابة بكورونا، فعلا موت بمعنى الكلمة"، وأدعو الجميع إلى عدم التهاون مع الفيروس اللعين كونه لا يزال حاضراً وبقوة".

التطعيم..الحل الأمثل

وفي الوقت الذي توقف فيه الكثير عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وعدم الازدحام، ولبس الكمامة باستمرار في الأماكن المزدحمة، تواصل وزارة الصحة بغزة جهودها في توعية وتثقيف كافة شرائح المجتمع للوقاية من فيروس كورونا والمتحورات الأخرى على مستوى محافظات غزة.

ويؤكد الدكتور معين الكريري، مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، أن التطعيم ضد مرض كوفيد -19 لا يزال الحل الأمثل والأنسب للحد من خطورة موجات الوباء القادمة.

ويقول الكريري في حديث لـ"الرأي":" إن قطاع غزة قد سجل خلال الفترة الماضية نموذجاً جميلاً في السعي والحرص والمبادرة على تلقي التطعيم ضد مرض كوفيد -19 إلا أن هذا الرقم والذي يصل لحوالي 30% فقط يحتاج إلى تعظيمه وزيادته.

وتشي الشواهد والأرقام بأن قطاع غزة في طريقه للوصول لدخول موجات جديدة ستختلط فيها حالات الانفلونزا الموسمية والرشوحات إلى جوار كوفيد-19 والمتحورات الأخرى مثل دلتا واميكرون، الأمر الذي يؤكد فيه على ضرورة الاستمرار وبقوة في اعتماد أساليب الوقاية الشخصية المتمثلة في لبس الكمامة والنظافة الشخصية والتوجه بعزيمة إيجابية لتلقى التطعيم ضد كوفيد-19 مع عدم التراخي في ذلك، وفق الكريري .

وأظهرت الأرقام والحديث لمدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، أن أكثر من 90% من حالات الإصابة الموجبة خلال الموجات السابقة كانت بين الأشخاص غير المطعمين، وأن غالبية الوفيات كانت بين غير المطعمين أيضاً، أضف إلى ذلك أن جميع الحوامل اللائي توفيت جراء كوفيد-19 كانت جميعها غير مطعمة أيضا.

ويضيف:" عالمياً لوحظ مع تحليل الأرقام المسجلة أن عدد الوفيات كانت أكبر خلال فترة يناير 2021 وأبريل 2012، ورغم أن عدد الإصابات المسجلة عالمياً كانت أكبر نهاية ديسمبر 2021، إلا أن عدد الوفيات بقي أقل الأمر الذي يفسر تأثير التطعيمات الإيجابية على تقليل وخفض معدلات الوفيات والمرض الشديدة"، مؤكداً على الحاجة الماسة للتطعيم والاستمرار في منهج الوقاية، واعتباره قيم سلوكية إيجابية دائمة.