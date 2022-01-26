وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المخاتير بالحكم المحلي تنفذ زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات .. 1250 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تؤكد جهوزيتها لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بغزة يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية كورونا حاضرة بقوة والمواطن في مرمى نيران العدوى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنظم وقفة تضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء سكان الخان الأحمر شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لا وفيات .. 1250 إصابة جديدة بكورونا في غزة

26 كانون ثاني / يناير 2022 10:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2930 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 196578 إصابة بينها 5456 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189378 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1744.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 578665.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟