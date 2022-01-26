الإمارات تتبرع بمليون جرعة من لقاح كورونا لغزة

غزة - الرأي

وصلت، صباح الأربعاء، دفعة من لقاحات فيروس كورونا إلى قطاع غزة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغت عدد الجرعات التي تبرعت بها الإمارات مليون جرعة من لقاح "سبوتينك"، ووصلت عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، وكان في استقبال القافلة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، وعدد من المسؤولين.

وقال حمد: "إن هذه التطعيمات سيكون لها أثر كبير في مواجهة الوباء، وفي دعم طواقم وزارة الصحة وقدرتها على معالجة الحالات التي تدخل للمستشفيات".

وأضاف أن إرسال هذه اللقاحات من دولة الإمارات شقيقة خطوة كبيرة ومقدرة، شاكرًا لها تبرعاتها السابقة ودعمها للقطاع الصحي من خلال المساعدات الطبية والإغاثة التي ترسلها للقطاع.

وأعرب عن شكره للتيار الإصلاحي الديموقراطي على جهوده المستمرة في إيصال المساعدات للقطاع.