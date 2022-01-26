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استعدادا لدخول المنخفض

شركة الكهرباء وبلدية غزة تعقد اجتماعا طارئاً لتنسيق جهود الطوارئ

26 كانون ثاني / يناير 2022 12:15

غزة- الرأي

عقدت شركة توزيع الكهرباء وبلدية غزة اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء في مقر الشركة بمدينة غزة لتنسيق جهود الطوارئ خلال المنخفض المرتقب، ولتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم جهود إدارة الازمة وتطويق أي حوادث ممكن أن يتسبب فيها المنخفض الحالي.

وشارك في الاجتماع م. ماهر عايش مدير عام الشركة، وم. محمد حمادة مدير عام الصيانة والخدمات في البلدية وأعضاء من لجنتي الطوارئ في الشركة والبلدية، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المشتركة ومن بينها آليات التنسيق والتعاون لخدمة المواطنين وتذليل أي معوقات قد تقف أمام تنفيذ مهام الطرفين.

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