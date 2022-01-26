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في ظل جائحة كوفيد

"أبو سلمية" يطلع مدير الوكالة الإيطالية على الخدمات المقدمة للمرضى

26 كانون ثاني / يناير 2022 12:36

"أبو سلمية" يطلع مدير الوكالة الإيطالية على الخدمات المقدمة للمرضى

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي السيد جيلو جليامو.

و رحب د. أبو سلمية بهذه الزيارة، مشيدا بالجهود التي دعمتها إيطاليا لتنفيذ ثلة من المشاريع بالمجمع كتطوير محطة تحلية المياه وتزويد المختبر بمحطة معالجة صرف صحي وصيانة لمحطة المياه .


كما وأطلعه على سير العمل وألية تقديم الخدمة الصحية للمرضى في ظل جائحة كوفيد "19"، مستعرضا له الأزمات التي تواجه المنظومة الصحية والتي كان أبرزها الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمنع دخول الأجهزة الطبية وقطع غيارها مما أثر على مستوي تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلي ما تبذله إدارة المجمع في إطار مواجهة جائحة كوفيد "19" والتي أثقلت كاهل القطاع الصحي. 


وأشار د. أبو سليمة إلي أهم الاحتياجات الصحية التي تحتاج إلى تطوير.


 وقد حضر اللقاء م. كرم مطر ممثل مؤسسة g.v.c  و م. بهاء الكيلاني مدير دائرة الهندسة والصيانة و أ. رامي مهنا المدير الإداري والمالي للمجمع وأ. نعيم البنا رئيس قسم العلاقات العامة بالمجمع.

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