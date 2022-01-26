"الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021

13:24العدل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي حول الجريمة الالكترونية

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟