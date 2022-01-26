وثّقت الهيئة الفلسطينية المستقلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2021 الماضي.
ونضع بين أيدكم انفوجرافيك يوضح تفاصيل جرائم الاحتلال خلال العام المنصرم:
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26 كانون ثاني / يناير 2022 01:22
غزة - الرأي
وثّقت الهيئة الفلسطينية المستقلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2021 الماضي.
ونضع بين أيدكم انفوجرافيك يوضح تفاصيل جرائم الاحتلال خلال العام المنصرم:
13:30بلدية بني سهيلا تُنهي كافة استعدادتها للتخفيف من تداعيات المنخفض الجوي
13:27لجنة الطوارئ في بلدية الزوايدة تجري استعداداتها للمنخفض الجوي
13:24العدل تشارك في المؤتمر العلمي الدولي حول الجريمة الالكترونية
13:01الأوقاف توضّح لـ "الرأي" ترتيبات موسم العمرة في غزة
13:22"الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021