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"الهيئة المستقلة" توثق جرائم الاحتلال خلال 2021

26 كانون ثاني / يناير 2022 01:22

غزة - الرأي

وثّقت الهيئة الفلسطينية المستقلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2021 الماضي.

ونضع بين أيدكم انفوجرافيك يوضح تفاصيل جرائم الاحتلال خلال العام المنصرم:

الهيئة_الفلسطينية_المستقلة_لملاحقة_جـــرائــــم_الاحتـــــــــــلال_الإسرائيلــي_(توثيق)2 (1) الهيئة_الفلسطينية_المستقلة_لملاحقة_جـــرائــــم_الاحتـــــــــــلال_الإسرائيلــي_(توثيق)2 (1)
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