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حالتا وفاة و7550 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

26 كانون ثاني / يناير 2022 04:16

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة عن تسجيل حالتي وفاة و7550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في جنين شمال الضفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802".

ولفتت إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445".

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