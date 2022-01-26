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بلدية غزة تجهز بركة احتياطية لاستقبال مياه الأمطار

26 كانون ثاني / يناير 2022 04:28

حانب من أعمال إنشاء البركة
حانب من أعمال إنشاء البركة

غزة – الرأي:

شرعت لجنة الطوارئ التابعة لبلدية غزة اليوم الأربعاء، بتجهيز بركة احتياطية لتجميع مياه الأمطار في أرض الوحيدي في حي المنارة وسط مدينة غزة، ضمن استعداداتها لاستقبال المنخفض الجوي المرتقب.

وذكرت اللجنة أن عملية تجهيز البركة الاحتياطية في أرض الوحيدي التي تقدر مساحتها بـ 10 دونمات، تهدف إلى حماية حي المنارة من الغرق حال تساقط الأمطار بغزارة.

ولفتت إلى أن البركة من المقرر أن تستقبل مياه الأمطار القادمة من شارع أسماء بنت ابي بكر ومنطقتي المشاهرة والزرقاء المحيطتين بالمنطقة، وترشيحها للخزان الجوفي.

وبينت أن القدرة الاستيعابية للبركة تقدر بـ 30,000 كوب من مياه الأمطار، حيث سيتم استخدامها في أوقات الطوارئ لمنع ارتفاع منسوب مياه الأمطار في حي المنارة وشارع الشهيد أحمد الجعبري "النفق" عند ارتفاع منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان.

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