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قوات الاحتلال تواصل حصار قرية "برقة" لليوم الـ 31

26 كانون ثاني / يناير 2022 06:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لقرية "برقة" شمال نابلس لليوم الـ 31، بعد الاعتداءات والاقتحامات التي نفذتها مستوطنون عقب بعد عملية إطلاق النار في جبل "القبيبات" منتصف الشهر الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن معاناة المواطنين تتواصل بسبب الحصار الذي يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق القرية، حيث يتواصل إغلاق كافة الطرق بالسواتر الترابية المرتفعة، باستثناء المدخل الغربي للقرية.

وبينت أن عدة عائلات تعيش في منطقة المسعودية التاريخية التي تتبع لأراضي قرية برقة لا زالت تعيش تحت وطأة الحصار منذ 3 أسابيع وهي معزولة عن أهالي القرية.

وقالت "بعدما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل للمسعودية بالسواتر الترابية، يضطر الأهالي لسلوك طرق بديلة للخروج من المنطقة والعودة إليها، علاوة على الخشية من تعرض المستوطنين لهم والاستفراد بهم.

ولفتت إلى أن المواطنين يضطرون إلى سلوك طرق بديلة تسببت لهم بالمعاناة، حيث وقعت حوادث نتيجة لذلك، كما يتعرض المارة من شارع نابلس – جنين الرئيس لاعتداءات المستوطنين المتكررة.

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