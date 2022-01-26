الاحتلال ينقل ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" لزنازين عزل جديدة

فلسطين المحتلة - الرأي

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ثلاثة من الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" عبر نفق، إلى زنازين عزل جديدة، ضمن سياسة القمع بحقهم من إعادة اعتقالهم.

وذكر شقيق الأسير زكريا الزبيدي، أن الاحتلال نقل زكريا، من عزل سجن بئر السبع إلى جهة مجهولة، رغم تدخل محاميه الذي لا يزال موقوفاً.

ونشرت مصادر مختصة بالأسرى أن ثلاثة من الأسرى المعزولين في سجن "أيالون" تم نقلهم إلى عزل سجون أخرى.

وبينت أنه تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير مناضل انفيعات إلى عزل سجن "رامون"، بينما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو"، وهو من المتهمين بمساعدتهم.