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وفاة فلسطيني في ظروف غامضة داخل سجون الاحتلال

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:00

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن وفاة الفلسطيني، جميل التميمي (63عاماً) من القدس المحتلة، في ظروف غامضة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السجين "التميمي" معتقل على خلفية مدنية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن موته.

بدورها، زعمت إدارة السجون الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أنه تم العثور على "التميمي" ممدداً على الأرض في زنزانته داخل سجن "نيتسان"، وهو فاقد الوعي ودون نبض.

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني، أعلن مساء أمس الثلاثاء، إصابة 60 أسيراً فلسطينياً، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بفيروس "كورونا".

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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