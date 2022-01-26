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الاحتلال يتجهز لإطلاق حملة تشويه ضد لجنة تحقيق أممية

26 كانون ثاني / يناير 2022 08:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يتجهز لإطلاق حملة تشويه ضد لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.

وبينت تلك الوسائل أن "إسرائيل" تخطط لتشويه لجنة أممية جرى تشكيلها للتحقيق في العدوان على قطاع غزة في مايو 2021، إضافة للأسباب الجذرية للصراع المطول.

ولفتت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق حيال تقرير اللجنة، مرجحين أنه سيتهم "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وهو ما يضر بسمعة كيانهم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة الأممية عن نتائج تحقيقها خلال شهر يونيو القادم، وهو ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار لمواجهة ذلك.

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