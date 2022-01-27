حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتساقط الثلوج على الجبال

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية، اليوم الخميس، وتسود أجواء باردة جداً مع استمرار فرص تساقط الثلوج فوق الجبال، ومع ساعات الصباح المتأخر والظهيرة تبدأ فرص الثلوج بالضعف التدريجي والانحسار عن معظم المناطق، ويتحول الهطول الثلجي الى مطري تدريجياً وعلى فترات في معظم المناطق الفلسطينية، ويبقى الجو شديد البرودة.



وغداً الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة وباردة، وتتساقط الأمطار خصوصاً في أواسط البلاد بإذن الله، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية.



فيما توقعت يوم السبت القادم، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداُ الى شديد البرودة نهاراً ، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى. ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار الى أبعد مدى بمشيئة الله ، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة.



وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي قوي يأتي مرافقاً لكتلة هوائية قطبية شديدة، وكانت ليلة أمس تساقطت الثلوج على قمم جبال الخليل المرتفعة ورام الله والقدس وبيت لحم، وكافة المناطق الجبلية، مع تراكمات سريعة ومعيقة للحياة خصوصاً في المرتفعة منها.