رام الله- الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:



الدولار= 3.18 شيقل



اليورو=3.57 شيقل



الدينار=4.49 شيقل



الجنيه=0.20 شيقل