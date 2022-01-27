جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:
الدولار= 3.18 شيقل
اليورو=3.57 شيقل
الدينار=4.49 شيقل
الجنيه=0.20 شيقل
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27 كانون ثاني / يناير 2022 08:32
رام الله- الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:
الدولار= 3.18 شيقل
اليورو=3.57 شيقل
الدينار=4.49 شيقل
الجنيه=0.20 شيقل
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