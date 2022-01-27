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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

27 كانون ثاني / يناير 2022 08:32

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رام الله- الرأي

 جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار= 3.18 شيقل

اليورو=3.57 شيقل

الدينار=4.49 شيقل

الجنيه=0.20 شيقل

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