طرق فعالة للتخفيف من آلام المفاصل فى الطقس البارد

بغض النظر عن العمر، يشتكي الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل في فصل الشتاء، في حين أن سببها الدقيق غير معروف ، إلا أن هناك بعض النظريات لتفسيرها، حيث تصبح العضلات مشدودة في درجات الحرارة المنخفضة مما يؤدي إلى تيبس وألم. كما أن انخفاض النشاط البدني والتعرض المحدود لأشعة الشمس قد يؤدي إلى نقص فيتامين د ، مما يؤدي إلى الألم والتصلب وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

كيف يمكن للشخص الحصول على الراحة؟



1. حافظ على دفء نفسك: ستحافظ طبقات الملابس المناسبة على حرارة الجسم وتحافظ على دفء المفاصل مما يوفر الراحة.

2. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على ليونة مفاصلك والحفاظ على المرونة، كما أنه يساعد على تزييت المفاصل وتحسين تدفق الدم، تأكد من الإحماء قبل روتينك لمنع الإصابات.

3. الحفاظ على وزن صحي للجسم: يمكن أن يؤدي تغيير العادات الغذائية وانخفاض النشاط البدني خلال فصل الشتاء إلى زيادة الوزن، هذا يزيد من الحمل على المفاصل الرئيسية مثل الركبتين والتي يمكن أن تسبب آلام المفاصل أو تفاقمها، يمكن أن يساعد خفض وزن الجسم في منع الألم.

4. الترطيب والنظام الغذائي المتوازن: يمكن أن يسبب الجفاف التعب وآلام العضلات،فالحفاظ على كمية كافية من السوائل، يعد اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على كميات كافية من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د أمرًا حيويًا لصحة العظام والمفاصل، تجنب تناول الملح الزائد والسكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة، إذا كنت تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د من نظامك الغذائي ، فناقش مع طبيبك بشأن المكملات.

5. استخدام الحرارة لتخفيف آلام المفاصل: تطبيق الحرارة على شكل كيس ماء ساخن أو وسادة تدفئة كهربائية يمكن أن يوفر الراحة، يمكن أن تساعد الحمامات الدافئة أيضًا على استرخاء العضلات، في حالة الإصابات الحادة أو الالتواء ، فمن المستحسن استخدام أكياس الثلج وليس التسخين بالحرارة.