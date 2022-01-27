يؤدي الكبد دورًا رئيسيًا في الهضم وتكوين المغذيات ووظائف التمثيل الغذائي، ويقع في الربع الأيمن العلوي من البطن، ويقوم الكبد بتصفية الدم القادم من الجهاز الهضمي، قبل دمجه في باقي أجزاء الجسم كما يعمل على إزالة السموم، عندما تنخفض وظائف الكبد، سيبدأ جسمك في إظهار علامات التلف، في هذا التقرير نتعرف على 11 علامة تشير إلى أنك تعانى من مشكلة فى الكبد، بحسب موقع "health".

الأعراض المبكرة لتلف الكبد



1. تلون العين والجلد (اليرقان)



تؤدي صحة الكبد السيئة إلى تغير لون العينين، يمكن أن يؤدي الترسب المفرط للمادة الصفراء في الدم الأحمر إلى اصفرار العينين، بمرور الوقت إذا ظهرت على جسمك أعراض مثل اليرقان ، فيجب أن يكون تلف الكبد قد وصل إلى مرحلة متقدمة.

2. الغثيان والقيء



الكبد البشري قادر على التخلص من المواد السامة لذلك، فإن كثرة الغثيان والقيء من الأعراض المبكرة لأمراض الكبد، والتي لا ينبغي الاستخفاف بها.

3. تورم وألم في البطن



غالبًا ما تعيق مشاكل الكبد تدفق الدم في الجسم، وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على الأمعاء والأجزاء الأخرى مما يؤدي إلى الألم والتورم في منطقة البطن، إذا لاحظت تورمًا مفاجئًا في البطن لا يتلاشى من تلقاء نفسه، فاتصل بالطبيب على الفور.

4. براز شاحب



عندما لا ينتج الكبد كمية كافية من الصفراء أو إذا تم حظر تدفقه بطريقة ما ، يمكن أن يصبح البراز بلون الطين.

5. البول ذو اللون الغامق



يخبر لون البول الكثير عن صحتك يشير البول الداكن إلى الجفاف ولكن قد يعني أيضًا وجود مواد ضارة في الجسم يمكن أن تشير إلى مشاكل في الكبد.

6. تورم القدمين



يمكن أن تسبب مشكلة الكبد تورمًا في الكاحلين والقدمين لذلك، إذا كنت تعاني من تورم غير معقول في قدميك ، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة أساسية في الكبد يمكن أن تحدث أمراض الكبد أيضًا بشكل وراثي.

7. حكة في الجلد



يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى الملح الصفراوي في الكبد حكة في الجلد، ويجب عدم تجاهله يمكن أن يكون علامة مبكرة على مرض الكبد.

8. فقدان الشهية أو الوزن



أثناء مشكلة الكبد يفقد الجسم قدرته على تكسير وهضم العناصر الغذائية، وقد لا تشعر بالجوع كالمعتاد سيجعلك فقدان الشهية تشعر بالخمول طوال اليوم.

9. التعب



من أكثر الأعراض شيوعًا وأول أعراض أمراض الكبد التعب المستمر بدون سبب، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى أيضًا، ولكن إذا استمرت هذه الحالة لفترة أطول، فاستشر طبيبك.

10. سهولة الكدمات



إذا لم يعمل الكبد بشكل صحيح، فستفقد الشهية ويتوقف الكبد عن صنع البروتينات التي تساعد في إزالة جلطات الدم تجعلك هذه الحالة عرضة للكدمات والنزيف بسهولة.

11. دم في القيء أو براز أسود اللون



تعتبر الأعراض المزمنة لأمراض الكبد علامة أكيدة على تدهور صحة الكبد إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات ، فإنها تحتاج إلى عناية طبية فورية.

وجود دم في القئ أو البراز هى بعض العلامات الحمراء لمشاكل الكبد التي يجب ألا تتجاهلها، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.