من محاربة الالتهابات إلى تكسير الدهون. .تعرف على الفوائد الصحية للأناناس

الأناناس فاكهة تحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية، فهو غنى بالكالسيوم والمنجنيز وفيتامين سى، و يحتوى كوب الأناناس على 79 مجم من فيتامين سي، بالإضافة إلى أن عصير الأناناس قد يساعد فى تقليل تكوين الدهون وزيادة تكسيرها، كما أن وجود إنزيم البروميلين فى الأناناس يساعد فى الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

يحتوى الأناناس على البروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات التى تظهر الدراسات أنها يمكن أن تقلل الالتهاب وتورم الأنف، كما أنه يسرع من عملية التئام الجروح والحروق بسبب وجود هذا الإنزيم، كما أنه يساعد فى فقدان الوزان ، فالأناناس يحتوى على سعرات حرارية أقل من الأطعمة الحلوة الأخرى.وهو لا يحتوى على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، مما يجعله علاجًا صحيًا، بصرف النظر عن كونه مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن المهمة، فإنه يحتوى أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الأحماض ألفينولية وألفلافونويد.

مضادات الأكسدة هى مركبات فى الطعام قد تساعد فى مكافحة الالتهابات والجذور الحرة فى الجسم، إن اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة المضادة للالتهابات ، مثل الأناناس ، يمكن أن يساعد فى تقليل كمية الالتهاب فى الجسم.