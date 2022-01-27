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إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر

27 كانون ثاني / يناير 2022 09:25

إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر
إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر

القدس المحتلة- الرأي

أصيب عنصران من جيش الاحتلال بجراح طفيفة برصاص جنود آخرين، فجر الخميس، جراء تبادل إطلاق نار مع مهرّبين على الحدود المصريّة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وادّعى جيش الاحتلال في بيان وقوع 9 عمليات تهريب مخدّرات الليلة الماضية، شملت "إطلاقا كثيفًا للنار من خلايا المهرّبين تجاه إسرائيل".

وأطلق جيش الاحتلال النار على مصادر إطلاق النار، بهدف إحباط عمليات التهريب.

ولم يذكر الجيش إن كان أطلق النار إلى داخل الأراضي المصرية أو لا، لكنّ بيانه يوحي بذلك وبحسب بيان جيش الاحتلال، أصيب الجنديان، نتيجة "خطأ في تحديد الهوية". وصادر جيش الاحتلال، وفق بيانه، 400 كيلوغرام من المخدّرات، تقدّر قيمتها بثمانية ملايين شيكل.

 

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