العثور على تماثيل ذهبية وفضية في متحف "جيش الطين الصيني"

عثر العاملون في متحف جيش الطين الصيني على تماثيل ذهبية واخرى فضية وأشياء أخرى في الحفرة رقم واحد.



وتشير وكالة شينخوا، إلى أن العاملين في المتحف، عثروا على تماثيل مجهولة مصنوعة من الذهب والفضة، مدفونة في الحفرة رقم واحد المتكونة من ثلاث حجرات (هي الحفرة الأكبر وتبلغ مساحتها 14260 مترا مربعا). كما عثروا خلال عمليات الحفر على بقايا خيول وعربات. ووفقا للخبراء، تشير هذه القطع إلى المكانة العالية لصاحب القبر.





وتمكن علماء الآثار من تنظيف التماثيل الذهبية والفضية للجمال لتستعيد شكلها الأصلي، وكذلك تماثيل ذهبية للراقصين وحامل ثلاثي القوائم من اليشم وكلب مصنوع من الفضة.