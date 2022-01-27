وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يتفقد سير العمل في مجمع محاكم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها جراء حريق منزلها قبل أيام وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بالأوقاف تنظم فعاليات متنوعة للمراكز المهنية والحرفية للإناث وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ ورشة عمل في إدارة الموارد البشرية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على تماثيل ذهبية وفضية في متحف "جيش الطين الصيني" وكالة الرأي الفلسطينية ظهور سمكة سامة في سواحل القالة الجزائرية وكالة الرأي الفلسطينية جبال الخليل تكتسي بالثوب الأبيض وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف 224 نوعاً جديداً من الكائنات الحية في ميكونغ الكبرى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وبيت الحكمة تعقدان لقاءً بعنوان "العلاقة مع الغرب –واقع وآمال" وكالة الرأي الفلسطينية "ميتا" تشغل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الخارقة في العالم
أخبار » الأخبار الحكومية

الدفاع المدني: تنفيذ 79 مهمة منذ بدء المنخفض الحالي

27 كانون ثاني / يناير 2022 10:15

غزة- بسام العطار- الرأي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن الجهاز نفذ 79 مهمة، منها ثلاث حالات اختناق، منذ بدء المنخفض الذي تتأثر به فلسطين وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح بصل لـ"الرأي" اليوم، أن المهام التي تم تنفيذها تنوعت مابين، 42 مهمة لتطاير ألواح معدنية وخزانات مياه من أسطح المنازل، وسحب سيارات عالقة في برك مياه شمال القطاع، وثلاث عمليات سحب لمياه غمرت منازل مواطنين، و4 مهام شفط مياه متجمعة، وتسعة انهيارات منازل جزئية، وإزالة ثلاث أعمدة وأشجار آيلة للسقوط، وخمسة مهام أخرى.

وبين بصل أن جهاز الدفاع المدني تعامل أيضاً مع ثلاث حالات اختناق لمواطنين في محافظة خانيونس، نتيجة استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون وإشعال الفحم داخل غرف مغلقة.

وأكد بصل لـ"الرأي" استمرار طواقم الدفاع المدني في حالة استنفار وتأهب لأي طارئ حتى نهاية المنخفض الحالي، داعياً المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز أولاً بأول.

ونوه أن بإمكان المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة الاتصال عبر الرقم المجاني (102).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟