الدفاع المدني: تنفيذ 79 مهمة منذ بدء المنخفض الحالي

غزة- بسام العطار- الرأي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن الجهاز نفذ 79 مهمة، منها ثلاث حالات اختناق، منذ بدء المنخفض الذي تتأثر به فلسطين وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح بصل لـ"الرأي" اليوم، أن المهام التي تم تنفيذها تنوعت مابين، 42 مهمة لتطاير ألواح معدنية وخزانات مياه من أسطح المنازل، وسحب سيارات عالقة في برك مياه شمال القطاع، وثلاث عمليات سحب لمياه غمرت منازل مواطنين، و4 مهام شفط مياه متجمعة، وتسعة انهيارات منازل جزئية، وإزالة ثلاث أعمدة وأشجار آيلة للسقوط، وخمسة مهام أخرى.

وبين بصل أن جهاز الدفاع المدني تعامل أيضاً مع ثلاث حالات اختناق لمواطنين في محافظة خانيونس، نتيجة استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون وإشعال الفحم داخل غرف مغلقة.

وأكد بصل لـ"الرأي" استمرار طواقم الدفاع المدني في حالة استنفار وتأهب لأي طارئ حتى نهاية المنخفض الحالي، داعياً المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز أولاً بأول.

ونوه أن بإمكان المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة الاتصال عبر الرقم المجاني (102).