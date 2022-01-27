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الاقتصاد: فتح شارع الرشيد بخانيونس وإزالة الرمال الزائدة

27 كانون ثاني / يناير 2022 11:04

خانيونس- بسام العطار- الرأي

قال مدير عام المصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد عبد القادر بنات، أن الوزارة وبالتعاون مع بلدية خانيونس، أزالت الرمال الزائدة التي سببتها الرياح القوية، جراء المنخفض الحالي، وفتح شارع الرشيد بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح بنات لـ"الرأي" صباح اليوم الخميس، أن 30 شاحنة تابعة للإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد، ومنذ ساعات الفجر الأولى عملت على إزالة 20 كوب من الرمال، وفتح شارع الرشيد في محافظة خانيونس بالتعاون مع بلدية المدينة.

وبين أن طواقم الوزارة والبلدية يعلمون على إزالة الرمال من جوانب الطريق، منعاً لوصولها من جديد الى الطريق الساحلي خاصة مع استمرار المنخفض القطبي الذي يضرب المنطقة.

وأوضح بنات أن هذا التحرك السريع من طواقم المصادر الطبيعية، جاء بعد الرياح العاتية التي أدت إلى زحف الرمال على طول الطريق في كلا الاتجاهين وغياب معالم شارع الرشيد.

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