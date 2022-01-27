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لتقديم التطعيم وسحب العينات

الصحة: فتح مراكز الرعاية الأولية أيام الجمعة والسبت

27 كانون ثاني / يناير 2022 11:39

غزة- الرأي

قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، د. ماهر شامية إنه تقرر تشغيل المراكز الصحية خلال الفترة المسائية، خلال أيام الاجازة الرسمية (يومي الجمعة والسبت) من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، بدءاً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 28/1/2022.

وأوضح شامية أن الهدف من هذا القرار، تقديم خدمة التطعيم وسحب العينات لكوفيد 19.

وبين شامية أن المراكز الصحية التي شملها القرار هي:

1. مركز صحي مسقط جباليا-محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

يشار الى أن وزارة الصحة قررت سابقاً  بتشغيل بعض المراكز الصحية خلال الفترة المسائية للهدف ذاته.

           

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