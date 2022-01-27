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لاوفيات.. 1398 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

27 كانون ثاني / يناير 2022 11:42

غزة- الرأي

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3594 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 95 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 197976 إصابة بينها 6759 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189473 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1744.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 49.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226.

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