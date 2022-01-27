حملة إسرائيلية تستهدف اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

الداخل المحتل- الرأي

يستعد الاحتلال لفتح حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استباقًا لتقرير متوقّع للمجلس قد يصف "إسرائيل" بدولة فصل عنصري (أبرتهايد)، وفق ما نقل موقع "واللا"، اليوم، الخميس، عن برقية سريّة للخارجية "الإسرائيلية".

وفتح التحقيق بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزّة في أيار/ مايو الماضي، والمواجهات في الضفة الغربية والقدس. ولأوّل مرّة، يشمل التحقيق المواجهات الداخل المحتل.

ومن المتوقّع أن يصدر القرار في حزيران/يونيو المقبل، على أن يقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.