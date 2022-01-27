شركة توزيع الكهرباء تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عنها

غزة- الرأي

دعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.

وأكدت الشركة في بيان تلقت"الرأي" نسخة عنه اليوم الخميس، أن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام الكهرباء في التدفئة وبالتالي ازدياد في نسبة العجز و التحميل على مكونات الشبكة بصورة حادة و تعرضها للاعطال و الذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.

ولفتت إلى أن طواقم الشركة تبذل جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء المتوفرة على المواطنين والمرافق والمنشآت الحيوية، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.

وأوردت الشركة عدداً من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة والمتعلقة بالفترة الواقعة ما بين بداية المنخفض ظهرامس الأربعاء وحتى ظهر اليوم الخميس على النحو الآتي:

وصلت ذروة الطلب (الاحتياج) على الكهرباء خلال ساعات الذروة في المنخفض (643) ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (205) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (68%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .



تعاملت طواقم الشركة مع أكثر من (459) إشارة واردة من مختلف المحافظات تم التعامل معها خلال 24 ساعة المبينة أعلاه .



ورد للشركة أكثر من (4587) اتصال عبر الرقم 133 وتم الرد على (3539) اتصال من قبل موظفي الاستعلامات وعدد (1048) كانت اتصالات واردة للرد الآلي.



تعرضت بعض المغذيات الكهربائية الرئيسية للتوقف نتيجة أعطال طارئة تم اصلاحها مباشرة ، كما خرج أحد الخطوط الإسرائيلية عن الخدمة وتم اعادته للعمل بعد عمل التنسيق اللازم.

واستنادا للمعطيات السابقة أكدت الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية وهي تدعو المواطنين لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.