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حالتا وفاة و٤٥٤٨ إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

27 كانون ثاني / يناير 2022 05:44

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، عن تسجيل حالتي وفاة و٤٥٤٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنها سجلت حالة وفاة في طوباس وحالة وفاة في طولكرم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 61، طولكرم 294، الخليل 446، قلقيلية 111، رام الله والبيرة 694، سلفيت 100، نابلس 579، بيت لحم 327، جنين 265، طوباس 66، أريحا والأغوار 207، قطاع غزة 1398".

ولفتت إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 120 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 50، طولكرم 25، الخليل 77، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 200، سلفيت 5، نابلس 125، بيت لحم 147، جنين 30، طوباس 8، أريحا والأغوار 30، قطاع غزة 95".

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