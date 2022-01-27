الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ27

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري لليوم الـ27 على التوالي.

واتخذ الأسرى الإداريون في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يشمل المراجعة القضائية، الاستئناف، والعليا.

وأكد الأسرى، أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال.

وكانت الحركة الأسيرة، قد أعلنت دعمها وتأييدها الكاملين لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية للاحتلال، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف السجون إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ونقلاً عن نادي الأسير الفلسطيني؛ تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق الفلسطينيين.