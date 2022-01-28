وفاة شاب اختناقاً بسبب مدفأة في مخيم عسكر

توفي مساء امس الخميس، الشاب حسن خالد مسيمي من مخيم عسكر القديم شرق نابلس، نتيجة تعرضه للاختناق بسبب المدفأة.
وأفادت مصادر محلية أن المسيمي عثر عليه متوفياً بمنزله نتيجة اختناقه بفعل الغازات السامة المنبعثة عن المدفأة التي تركت مشتعلة وهو نائم.
عاجل |
28 كانون ثاني / يناير 2022 09:31
توفي مساء امس الخميس، الشاب حسن خالد مسيمي من مخيم عسكر القديم شرق نابلس، نتيجة تعرضه للاختناق بسبب المدفأة.
وأفادت مصادر محلية أن المسيمي عثر عليه متوفياً بمنزله نتيجة اختناقه بفعل الغازات السامة المنبعثة عن المدفأة التي تركت مشتعلة وهو نائم.
09:21"المرور": 3 إصابات في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
09:42وزارة الأسرى: "الإداريون" يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم 27 على التوالي
09:48أسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة
09:31الطقس "استمرار تاثر البلاد بالتيارات الهوائية الباردة والرطبه
09:24الداخلية تتلقى 542 اتصالاً طارئاً خلال المنخفض الجوي