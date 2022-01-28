وفاة شاب اختناقاً بسبب مدفأة في مخيم عسكر

توفي مساء امس الخميس، الشاب حسن خالد مسيمي من مخيم عسكر القديم شرق نابلس، نتيجة تعرضه للاختناق بسبب المدفأة.

وأفادت مصادر محلية أن المسيمي عثر عليه متوفياً بمنزله نتيجة اختناقه بفعل الغازات السامة المنبعثة عن المدفأة التي تركت مشتعلة وهو نائم.