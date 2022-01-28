الطقس "استمرار تاثر البلاد بالتيارات الهوائية الباردة والرطبه

تبقى البلاد اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022 تحت تأثير تيارات هوائية رطبة وباردة، وتتساقط الأمطار خصوصاً في أواسط البلاد بإذن الله، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية، والله تعالى أعلم
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28 كانون ثاني / يناير 2022 09:31
غزة-الرأي
تبقى البلاد اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022 تحت تأثير تيارات هوائية رطبة وباردة، وتتساقط الأمطار خصوصاً في أواسط البلاد بإذن الله، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية، والله تعالى أعلم
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