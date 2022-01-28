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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

3وفيات و803 إصابة جديدة بكورونا في غزة

28 كانون ثاني / يناير 2022 02:19

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غزة-الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و(803) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1831 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 120 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 198779  إصابة بينها 7439 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189593 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1747 .

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 51 .

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226 ​.

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