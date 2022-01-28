ليفربول يقدم عرضا إلى بورتو البرتغالي لشراء خليفة محمد صلاح

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه نجمنا المصرى محمد صلاح، عرضًا بقيمة 37.5 مليون جنيه إسترليني لشراء جناح بورتو البرتغالي لويس دياز.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن ليفربول قدم عرضًا أوليًا بالمبلغ المذكور لشراء لويس دياز من بورتو، ويأمل فى التعاقد مع الكولومبي قبل الموعد النهائي للانتقالات يناير الجاري.

ودخل نادي ليفربول فى مفاوضات مع اللاعب لينافس توتنهام بشأن الجناح البالغ من العمر 25 عامًا، والآن يتطلعون للتغلب على خصومهم الإنجليز من أجل الفوز بالصفقة.

وفي وقت سابق، رفض ليفربول الاقتراحات بأنهم سيقدمون عرضًا لضم اللاعب لأنهم اعتقدوا أن سعر اللاعب بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني كان باهظًا.

ومع ذلك، من الواضح أن الوضع قد تغير حيث خفض بورتو بشكل كبير السعر المطلوب خلال المحادثات مع توتنهام.

وسيكون أمام دياز الآن خيار العمل مع يورجن كلوب أو أنطونيو كونتي مدربا الفريقين، لكن قد يمنح مشاركة ليفربول الحالية في دوري أبطال أوروبا التفوق لنادي الميرسيسايد.

وسيرحب كلوب بمزيد من القوة النارية في تشكيلته بالنظر إلى الاعتماد على محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا لإحراز الأهداف.