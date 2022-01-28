وكالة الرأي الفلسطينية نصائح طبيعية لتنظيف الرئة والحفاظ عليها وكالة الرأي الفلسطينية الأطعمة الشتوية لتعزيز المناعة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من الوزن الزائد بالطريقة الكورية وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بـ”كورونا” بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يقدم عرضا إلى بورتو البرتغالي لشراء خليفة محمد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يعلن خضوع نجم فيورنتينا للفحص الطبى قبل التعاقد معه وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يحسم صفقة مدافع سنغالى وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية 25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية 3وفيات و803 إصابة جديدة بكورونا في غزة
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليفربول يقدم عرضا إلى بورتو البرتغالي لشراء خليفة محمد صلاح

28 كانون ثاني / يناير 2022 02:43

11
11

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه نجمنا المصرى محمد صلاح، عرضًا بقيمة 37.5 مليون جنيه إسترليني لشراء جناح بورتو البرتغالي لويس دياز.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن ليفربول قدم عرضًا أوليًا بالمبلغ المذكور لشراء لويس دياز من بورتو، ويأمل فى التعاقد مع الكولومبي قبل الموعد النهائي للانتقالات يناير الجاري.

ودخل نادي ليفربول فى مفاوضات مع اللاعب لينافس توتنهام بشأن الجناح البالغ من العمر 25 عامًا، والآن يتطلعون للتغلب على خصومهم الإنجليز من أجل الفوز بالصفقة.

وفي وقت سابق، رفض ليفربول الاقتراحات بأنهم سيقدمون عرضًا لضم اللاعب لأنهم اعتقدوا أن سعر اللاعب بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني كان باهظًا.

ومع ذلك، من الواضح أن الوضع قد تغير حيث خفض بورتو بشكل كبير السعر المطلوب خلال المحادثات مع توتنهام.

وسيكون أمام دياز الآن خيار العمل مع يورجن كلوب أو أنطونيو كونتي مدربا الفريقين، لكن قد يمنح مشاركة ليفربول الحالية في دوري أبطال أوروبا التفوق لنادي الميرسيسايد.

وسيرحب كلوب بمزيد من القوة النارية في تشكيلته بالنظر إلى الاعتماد على محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا لإحراز الأهداف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟